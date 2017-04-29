Радимов: большую часть матча «Зенит-2» играл правильно, но допустил ошибку

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от выездного матча 34-го тура ФНЛ с «Сибирью» (1:1).
«Ничья в пользу конкурентов, наверное. Всегда хочется забить быстрый гол, и большую часть матча мы играли правильно: поведя в счёте, перекрывали все зоны, давая «Сибири» создавать минимум моментов. К сожалению, допустили ошибку, в результате которой «Сибирь» сравняла счёт, а в концовке могли выиграть, но защитник «Сибири» оказался не в нужном для нас месте и выбил мяч. Сейчас идёт такая борьба в турнирной таблице, что никто не хочет терять очки.
Знаю, что у вас позавчера было +28, но сейчас мне мама прислала фотографию — в Санкт-Петербурге идёт снег. Так что погода была не совсем наша", — цитирует Радимова сайт ФНЛ.