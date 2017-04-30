Фанаты «Левски» забросали тренеров софийского ЦСКА камнями и петардами

Три члена тренерского штаба софийского ЦСКА пострадали в ходе выездного матча плей-офф чемпионов чемпионата Болгарии с «Левски» (3:0), информирует Reuters.
На 53-й минуте игроки ЦСКА забили третий мяч и сделали счёт разгромным, после чего болельщики «Левски» начали бросать на скамейку ЦСКА петарды и камни.
Петарда нанесла незначительные повреждения глазу помощника тренера Стефана Генова, который позже сказал журналистам, что чувствует себя хорошо. Ещё в двух членов тренерского штаба софийского ЦСКА попали камнями.