Е. Калешин: «Динамо» заслуженно победило. Обидно, но это ничего не меняет

Тренер «Кубани» Евгений Калешин поделился впечатлениями от домашнего матча 34-го тура ФНЛ с «Динамо» (0:1).
«Нужно поздравить «Динамо» с выходом в Премьер-Лигу и победой. Сегодня наш соперник обеспечил себе первое место в турнире, поэтому заслуженно праздновал успех после финального свистка. Нам же обидно и досадно, но для нас это ничего не меняет. Нужно ещё больше работать, ещё больше тренироваться, улучшать игру для того, чтобы с запасом побеждать такие команды, как «Динамо».
Постараемся сделать так, чтобы команда чувствовала себя свободно, раскованно и не чувствовала никакого груза. Думаю, игроки сегодня сделали на поле всё, что можно, отдали все силы. Это самая важная вещь для спортсмена», — цитирует Калешина сайт «Кубани».