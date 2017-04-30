«Сиэтл» избежал поражения от «Нью-Ингленда», уступая 0:3 к 75-й минуте

«Сиэтл Саундерс» на домашнем поле совершил потрясающий камбэк в матче регулярного чемпионата MLS с «Нью-Ингленд Революшн». К 75-й минуте массачусетская команда вела со счётом 3:0, но упустила победу.
В первом тайме комфортное преимущество «Нью-Ингленду» обеспечили Дайго Кобаяси и Хуан Агудело. В начале второй половины игры Агудело оформил дубль, однако «Сиэтл» не пал духом и в промежутке с 75-й по 88-ю минуту ответил тремя голами — отличились Николас Лодейро, Уилл Бруин и Освальдо Алонсо. В итоге матч закончился со счётом 3:3.