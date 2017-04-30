«Осасуна» сыграла вничью с «Депортиво» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Памплоне на стадионе «Эль-Садар» и закончилась со счётом 2:2.
Уже на четвёртой минуте Хон Мондрагон вывел «Осасуну» вперёд, но вскоре Гильерме сравнял счёт, а на 70-й минуте забил второй гол «Депортиво». Через восемь минут хозяева отыгрались — защитник гостей Хуанфран забил в собственные ворота.
«Осасуна» (19 очков) идёт на последнем месте в Примере и уже потеряла шансы на спасение. «Депортиво» (32) занимает 16-ю позицию.