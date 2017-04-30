«Лацио» одержал победу над «Ромой» в римском дерби

«Лацио» одержал победу над «Ромой» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Римское дерби прошло на стадионе «Олимпико» и завершилось со счётом 3:1 в пользу «орлов».
На 12-й минуте Бальде Кейта подхватил мяч у правого края штрафной «Ромы», немного сместился в центр и пробил из-под Эмерсона в ближний угол, где неудачно сыграл Войцех Щенсны, не сумев нормально поставить руку. В конце первого тайма Даниэле Де Росси сравнял счёт, реализовав пенальти за спорный фол Кевина Стротмана против Уоллеса.
В начале второй половины игры Душан Баста подхватил мяч перед чужой штрафной, сместился немного влево и пробил с лёта в колено Федерико Фасио, а от аргентинского защитника «Ромы» мяч по дуге полетел аккурат под левую штангу ворот Щенсны. На 85-й минуте Сенад Лулич и Кейта убежали на последнего защитника «волков» в лице Антонио Рюдигера. Лулич покатил мяч вдоль штрафной на Кейта, который оформил дубль, расстреляв ворота из убойной позиции. На третье добавленной минуте ко второму тайму Рюдигер оставил номинальных хозяев вдесятером, опасно сыграв против Филипа Джорджевича.
«Рома» (75 очков) занимает второе место в таблице Серии А, «Лацио» (67) идёт четвёртым.