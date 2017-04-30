Луис Адриано выйдет в стартовом составе «Спартака» на дерби с ЦСКА

Стал известен стартовый состав «Спартака» на дерби с ЦСКА в 26-м туре российской Премьер-Лиги. В основе красно-белых выйдет нападающий Луис Адриано, который пропустил три последних встречи команды.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Попов, Промес, Луис Адриано.
Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисио, Боккетти, Кутепов, Тимофеев, Леонтьев, Самедов, Ананидзе, Мельгарехо, Зе Луиш.
Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА в матче со «Спартаком»
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17:00 по московскому времени.