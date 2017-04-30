«Челси» разгромил «Эвертон», «МС» ушёл от поражения в матче с «Мидлсбро»

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Эвертон» принимал на своём поле «Челси». Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Все голы в этой встрече пришлись на второй тайм. В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Педро Родригес, Гари Кэхилл и Виллиан.
В другом матче, который проходил параллельно, «Мидлсбро» принимал на своём поле «Манчестер Сити». Хозяева дважды по ходу игры вели в счёте после мячей Альваро Негредо и Калума Чемберса, однако гости оба раза отыгрывались. За «Манчестер Сити» отличились Серхио Агуэро и Габриэл Жезус, который забил свой гол пять минут до финального свистка.
«Челси» (81 очко) благодаря своей победе увеличил до семи очков отрыв от «Тоттенхэм Хотспур», который занимает второе место. При этом у «шпор» матч в запасе. «Манчестер Сити» сравнялся по очкам с «Ливерпулем» (по 66). Команды делят третье место.