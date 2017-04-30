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Габриэл Жезус: после трёх месяцев в лазарете я быстро чувствую усталость

30 апреля 2017, воскресенье. 23:08. Футбол

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус поделился впечатлениями от выездного матча 35-го тура АПЛ с «Мидлсбро» (2:2). Жезус отыграл всю встречу и забил на 85-й минуте, установив окончательный счёт.

«Конечно, результат огорчил нас, потому что мы контролировали игру и не смогли реализовать несколько хороших моментов, но по крайней мере „Сити“ заработал одно очко – это самое главное. После трёх месяцев в лазарете я быстро чувствую усталость. Я ещё не полностью восстановил силы и сам упустил голевые шансы, о чём жалею.

После гола я тут же повернулся к ассистенту, чтобы узнать, был ли офсайд. Я рад, что забил гол, но огорчён тем, что не удалось выиграть матч", — цитирует Жезуса сайт «горожан».

Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Сити" Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Мидлсбро Габриэл Жезус
Новости. Футбол
30 апреля 2017, воскресенье
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