Габриэл Жезус: после трёх месяцев в лазарете я быстро чувствую усталость

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус поделился впечатлениями от выездного матча 35-го тура АПЛ с «Мидлсбро» (2:2). Жезус отыграл всю встречу и забил на 85-й минуте, установив окончательный счёт.
«Конечно, результат огорчил нас, потому что мы контролировали игру и не смогли реализовать несколько хороших моментов, но по крайней мере „Сити“ заработал одно очко – это самое главное. После трёх месяцев в лазарете я быстро чувствую усталость. Я ещё не полностью восстановил силы и сам упустил голевые шансы, о чём жалею.
После гола я тут же повернулся к ассистенту, чтобы узнать, был ли офсайд. Я рад, что забил гол, но огорчён тем, что не удалось выиграть матч", — цитирует Жезуса сайт «горожан».