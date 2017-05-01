«Милан» следит за Калиничем

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич по окончании нынешнего сезона может перейти в «Милан», сообщает TMW. Россонери в настоящее время наблюдают за 29-летним хорватом, несмотря на то, что он проводит не самую яркую вторую половину сезона.
Калинич перешёл в «Фиорентину» из «Днепра» в 2015 году. В нынешнем сезоне он провёл 29 матчей в Серии А, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.
«Милан» (59 очков) занимает шестое место в турнирной таблице, «Фиорентина» (55) расположилась на восьмой позиции.