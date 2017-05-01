Тьяго Силва: если «ПСЖ» финиширует на третьем месте, это будет катастрофа

Защитник «ПСЖ» Тьяго Силва прокомментировал поражение от «Ниццы» (1:3) в матче 35-го тура французской Лиги 1.
«Мы должны смотреть вперёд и выиграть оставшиеся три матча. Очередная осечка может отбросить нас на третье место. Для «ПСЖ» это будет катастрофа.
Математически ещё всё может быть, хотя это практически невозможно. Нам просто нужно выиграть три матча, особенно финал Кубка Франции.
Трудно говорить о судействе, мы не хотим оправдываться, хотя две красные карточки, возможно, перебор. Соперник хорошо играл в первом тайме, мы после перерыва. Думаю, «ПСЖ» заслужил лучший результат», — цитирует Силву Goal.
Таблицу французской Лиги 1 можно посмотреть на «Чемпионате».