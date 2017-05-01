«Атлетико» проявляет интерес к Лукасу Моуре

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Лукасу Моуре, сообщает TF1.
В испанском клубе внимательно следят за тем, что может произойти с бразильским футболистом по окончании текущего сезона. На прошлой неделе Моура сам дал понять, что его будущее в парижском клубе под вопросом. После того как состав парижан пополнил полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер, Моура сомневается в своих перспективах в «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что Атлетико не сможет регистрировать новых игроков летом 2017 года после того, как ФИФА обнаружила систематические нарушения в части подписания контрактов с зарубежными игроками, не достигшими 18 лет. «Атлетико» подал апелляцию в спортивный арбитражный суд (CAS) и ждёт ответа.