Кашчелан: мне намного легче игралось в Премьер-Лиге, нежели в ФНЛ

Экс-полузащитник тульского «Арсенала» Младен Кашчелан, ныне выступающий за «Тосно», признался, что в Премьер-Лиге ему игралось более комфортно, чем в ФНЛ. Также Кашчелан высказал мнение, что «Тосно» сможет закрепиться в РФПЛ.
«Мне лично намного легче игралось в Премьер-Лиге, нежели в ФНЛ — из-за перелётов, из-за полей. Но, соответственно, там уровень футболистов другой. Там более техничные футболисты, которые индивидуально могут что-то решить в ходе игры.
Думаю, у нашей команды получится всё. Надо пройти хорошо сборы, подготовиться и очень серьёзно подойти к задаче закрепиться в РФПЛ. Но я думаю, что ребята уже внутренне готовы добиваться этой цели», — цитирует хавбека издание «Ваши новости».