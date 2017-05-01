Кэхилл: гол Педро стал фундаментом для победы «Челси» над «Эвертоном»

Защитник «Челси» Гари Кэхилл прокомментировал победу над «Эвертоном» (3:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии.
«Мы сыграли очень убедительно, но нам пришлось немало потрудиться. В первом тайме было особенно сложно, и мы чувствовали, что нам надо показать уровень выше. Мы говорили о том, что надо выложиться во втором тайме. И ребята это сделали.
Педро забил особенный гол. Иногда во время матча бывает нужно, чтобы кто-то показал тот самый класс, и вчера Педро его показал. Он прекрасный футболист, и он шикарно пробил в девятку. Это стало фундаментом для дальнейшего успеха, потому что мы пошли в атаку и забили второй и третий голы», — цитирует Кэхилла сайт «Челси».