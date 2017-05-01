Паршивлюк: когда «Спартак» станет чемпионом, тогда и поздравлю

Защитник «Анжи» Сергей Паршивлюк прокомментировал ничью с «Краснодаром» (0:0) в 26-м туре РФПЛ, а также ответил на вопрос, нет ли у него желания поздравить бывшую команду «Спартак» с победой в чемпионате, к которой красно-белые очень близки.
«В плане результата игра позитивная, взяли очко на выезде. В плане игры — нам очень много где надо прибавлять. Мы ожидали, что они будут больше владеть мячом, инициативой. У них последний домашний матч в этом сезоне. Мы почти не дали им создать ничего, был только один опасный момент в концовке.
Слежу ли за «Спартаком»? Конечно, кто не следит? Поздравить с чемпионством? Когда станет чемпионом, тогда поздравим", — цитирует Паршивлюка Rusfootball.