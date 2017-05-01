Лулич: в тройку «Лацио» уже не попадёт, нужно думать о финале Кубка Италии

Полузащитник «Лацио» Сенад Лулич прокомментировал победу над «Ромой» (3:1) в матче 34-го тура итальянской Серии A и выразил мнение, что его команда уже не сможет побороться за место в тройке.
«Ключом к победе были спокойствие и самопожертвование. „Лацио“ нечего терять. „Роме“ же нужно было побеждать любой ценой, в конечном счёте это сработало против них.
Третье место? Я не думаю, что у нас есть какие-то шансы, в тройку «Лацио» уже не попадёт. Нам нужно сосредоточиться на четвёртом месте и финале Кубка Италии", — цитирует Лулича Aargauer Zeitung.