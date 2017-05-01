Петраков: в Томске построили прекрасный манеж, но туда никто не заходит

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков в эфире программы «Футбол России» рассказал о слабой конкуренции в составе и проблемах клуба.
«Сдвиги есть, но как нам играть? „Томь“ играет в три центральных защитника не от хорошей жизни. У нас один нападающий. Мы сейчас не имеем возможности выставлять двух нападающих, и Лёшу Пугина я ставлю в атаку тоже не от хорошей жизни. Выбора нет в принципе. Есть проблемы и в середине поля — варьировать состав не могу.
Нам нужно, чтобы у нас прежде всего была конкуренция. Если, допустим, я в какой-то мере доволен вратарской линией, то в остальных линиях однозначно нужно усиление. Конечно, если останемся в Премьер-Лиге, это будет чудо. Но у нас, как я понял, на следующий сезон финансирования на Премьер-Лигу не будет. Дай бог, чтобы было финансирование для ФНЛ.
У нас состоялся разговор с губернатором. Желание продолжить работу в ФНЛ, если «Томь» туда вылетит, есть. Однако есть моменты, на которых нужно заострить внимание. Нужно знать, какое будет финансирование, по какому пути развития мы должны пойти. Он попросил меня помогать в развитии детско-юношеской школы. Мы построили прекрасный манеж в Томске, но туда никто не заходит. У меня основная команда играет в Премьер-Лиге, я иду и прошу, чтобы нам дали какое-то время потренироваться. Это разве правильно?» — сказал Петраков.