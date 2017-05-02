Джан: это лучший гол в моей жизни, так я никогда не забивал

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан поделился впечатлениями от победы над «Уотфордом» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Джан забил единственный мяч.
«Я никогда не забивал таких голов — только если в юности. Это лучший гол в моей жизни. Я увидел свободное пространство и побежал назад. Первая мысль — пробить через себя. Так я и сделал, времени на размышления не было.
Но самое главное для нас — три очка. Это был важнейший матч. Всё в наших руках, если мы победим в трёх матчах, то будем в Лиге чемпионов», — сказал Джан в эфире Sky Sports.