КДК рассмотрит нарушение «Терека» в матче с «Уралом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы вошли в повестку дня очередного заседания КДК по итогам 26-го тура РФПЛ.
«По матчу «Терек» — «Урал», мы рассмотрим использование громкоговорящей связи на стадионе для поддержки принимающей команды.
По матчу «Ростов» — «Амкар», мы рассмотрим использование пиротехники болельщиками «Ростова». Также рассмотрим красную карточку Бранко Йовичича, которую он получил за удар соперника ногой в область голени с использованием шипов», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.