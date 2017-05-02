Дядя Мбаппе: игрок может перейти в «Реал», «Барселону», «Ювентус», «МЮ» или «МС»

Будущее нападающего «Монако» Килиана Мбаппе в данный момент является неопределённым. Об этом сказал Пьер Мбаппе, дядя футболиста монегасков. В услугах талантливого 18-летнего игрока заинтересован не один европейский гранд.
«Игрок может перейти в «Реал», «Барселону», «Ювентус», «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити». В футболе никогда не знаешь, как будут развиваться события. Мой племянник в данный момент играет в очень сильной команде. Когда наступит момент, мы в семье примем решение», — цитирует П. Мбаппе Calciomercato.
Контракт Мбаппе с «Монако» в силе до лета 2019 года.