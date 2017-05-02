В Краснодаре перед началом матча с «Анжи» произошла массовая драка

Матч 26-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Анжи» (0:0), состоявшийся 1 мая, оказался омрачён неприятным инцидентом — массовой дракой, в которой участвовали болельщики обеих команд.
Драку пресекли оперативно прибывшие сотрудники полиции. Нескольких зачинщиков с обеих сторон удалось задержать, остальные скрылись, сообщает «Югополис».
«За совершение административных правонарушений в полицию доставлен ряд граждан», — прокомментировали в пресс-службе регионального главка полиции, не уточнив количество задержанных и инкриминируемые им правонарушения.
Видео драки между фанатами можно посмотреть на YouTube