«Ювентус» нацелился на форварда «Селтика» Муссу Дембеле

Нападающий «Селтика» Мусса Дембеле интересен «старой синьоре». France Football сообщает, что скауты туринского клуба следят за 20-летним футболистом с января прошлого года и летом будут готовы начать переговоры с «кельтами». Во время зимнего трансферного окна договориться стороны не смогли.
Конкуренцию «Ювентусу» готовы составить «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия». Последние рассматривают кандидатуру Дембеле на случай ухода Пьера-Эмерика Обамейянга.
В январе 2017 года «Вест Хэм Юнайтед» предлагал «Сельтку» за нападающего € 24 млн, но сделка не состоялась.
В текущем сезоне шотландской Премьер-лиги Мусса Дембеле принял участие в 29 матчах и забил 17 голов.