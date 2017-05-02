Тренер «Кайрата»: Аршавин что, плохого уровня футболист? Он хорошо вошёл в игру

Главный тренер алма-атинского «Кайрата» Кахабер Цхададзе поделился впечатлениями от выездного матча чемпионата Казахстана с «Астаной» (1:1). Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин, играющий за «Кайрат», появился на поле на 68-й минуте, заменив Исаэла.
«Поздравляю всех болельщиков, которые наблюдали за сегодняшним матчем, они увидели европейский футбол. Я горжусь моими футболистами, если даже мы не забили некоторые свои моменты, но это футбол – из-за одной ошибки забивают тебе, так бывает. Но думаю, с первых минут мы очень умно играли и много моментов создали, забили очень красивый гол. Но одна ошибка стоила того, что мы потеряли два очка. Но жизнь на этом не заканчивается, мы показали, что «Кайрат», несмотря на те трудности с составом, всё равно справился, здорово показал себя. Мы достойно были сегодня победить, но футбол такая вещь, не прощает ошибок.
Почему я заменил Исаэла? Аршавин плохого уровня футболист? Мы имели возможность его использовать, и мы его использовали. Я думаю, что он очень хорошо вошёл в игру. Это было моё решение, и считаю его правильным", — цитирует Цзададзе сайт «Кайрата».