Жемерсон: с начала сезона «Монако» много забивает, хотим сделать это и завтра

Защитник «Монако» Жемерсон поделился ожиданиями от противостояния с «Ювентусом» в полуфинале Лиги чемпионов. Матчи между монегасками и туринцами состоятся 3 и 9 мая.
«Мы должны думать о себе. С самого начала Лиги чемпионов мы забиваем много голов и завтра должны попытаться сделать то же самое. Мне нравится противостоять топ-игрокам, это придаёт дополнительной мотивации. Каждый хочет играть в матчах такого уровня. Полуфинал Лиги чемпионов — это большое событие для меня», — цитирует Жемерсона сайт УЕФА.