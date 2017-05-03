Мутко: драка в конце финального матча Кубка России немного подпортила футбол

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал инциденты в концовке и после финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» (2:0). На последних минутах футболисты устроили массовую драку, а после финального свистка на поле выбежали болельщики.
«Думаю, КДК рассмотрит эту ситуацию, решения будут приняты по действующим лицам. Это немного подпортило футбол. Понятно, эмоции, не хотели проигрывать, но они профессионалы, должны держать себя в руках. Судья разобрался. В целом, конечно, такие вещи нельзя допускать.
Никаких ограждений между полем и трибунами не было. Стадион полностью как в Европе. Фанаты на эмоциях выбегали на поле. Но служба безопасности работала очень оперативно. В целом ситуация была под контролем. Мы её ещё проанализируем. К сожалению, молодые фанаты считают козырем выбежать на поле. Красоты здесь нет», — цитирует Мутко «Интерфакс».