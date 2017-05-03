Манучарян: не считаю, что «Локомотив» заслужил победу над «Уралом»

Форвард «Урала» Эдгар Манучарян прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:2) в финале Кубка России, а также драку, произошедшую в концовке встречи.
«Драка — следствие игрового момента. Такое случается. Я отталкивал Ари. Думаю, все удаления справедливые. Это эмоции, без них невозможно представить футбол.
Жаль, что мы уступили. Но не считаю, что соперник заслужил победу. Всё-таки в конце мы потеряли инициативу и пропустили гол. Нам стоило играть увереннее. Скорее всего, недостаток опыта сыграл роль», — приводит слова Манучаряна Rusfootball.