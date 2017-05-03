«Милан» близок к подписанию Мусаккио за € 18 млн

«Милан» очень близок к подписанию защитника «Вильярреала» Матео Мусаккио, утверждает Sky Sport Italia. Сумма сделки должна составить € 18 млн. С защитником будет заключён контракт на 4 года.
Отмечается, что наставник россонери Винченцо Монтелла уже давно следит за игрой 26-летнего аргентинца. Действующее соглашение Мусаккио с «Вильярреалом» истекает летом 2018 года.
Если трансфер состоится, это фактически будет означать, что «Милан» отказывается от борьбы за защитника «Лацио» Стефана де Врея.
В нынешнем сезоне Мусаккио провёл 22 матча в чемпионате Испании и отдал 2 результативные передачи.