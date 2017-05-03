Мичел: дебаты о Роналду, Бензема и Бэйле не для меня

Главный тренер «Малаги» Мигель Мичел отказался ответить на вопрос относительно того, должны ли такие футболисты мадридского «Реала», как Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Карим Бензема, выходить на поле вместе в стартовом составе. В Испании немало дискутируют на эту тему: например, многие полагают, что главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан мог бы предоставлять больше игрового времени нападающему Альваро Морате.
«Дебаты о Роналду, Бензема и Бэйле не для меня. Мне не хотелось бы говорить на эту тему ни в качестве болельщика, ни в качестве профессионального тренера», — приводит слова Мичела Marca.