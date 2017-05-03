Экс-игрок «Локомотива» Гуренко назначен и.о. наставника минского «Динамо»

Бывший футболист сборной Беларуси Сергей Гуренко назначен исполняющим обязанности главного тренера минского «Динамо». Об этом сообщил официальный сайт клуба. На этом посту специалист сменил Сергея Боровского, который уволен с должности главного тренера 2 мая.
После пяти стартовых туров «Динамо» занимает в чемпионате Беларуси пятое место, отставая от лидирующего БАТЭ на два очка.
Гуренко, известный в России по выступлениям за московский «Локомотив», входит в тренерский штаб минской команды с 2016 года.