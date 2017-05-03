Защитник «Милана» Романьоли может успеть набрать форму к матчу с «Ромой»

Защитник «Милана» Алессио Романьоли покинул лазарет и приступил к тренировкам в общей группе. La Gazzetta dello Sport сообщает, что накануне 22-летний футболист большую часть занятия провёл без ограничений.
Последний раз Романьоли играл 15 апреля, в матче 32-го тура Серии А с «Интером» (2:2). В той встрече футболист отметился голом, а в последующих двух турах восстанавливался после травмы колена.
Источник отмечает, что Романьоли должен успеть набрать форму к матчу с «Ромой». Встреча состоится 7 мая. Начало – в 21:45 мск.