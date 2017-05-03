Мончи: попытаюсь сделать так, чтобы Спаллетти остался в «Роме»

Спортивный директор «Ромы» Мончи сообщил, что предпримет попытку оставить в клубе главного тренера Лучано Спаллетти, контракт которого истекает по окончании сезона.
«Когда перед переходом в «Рому» со мной впервые связался римский клуб, я стал думать об этом. Самым сложным вопросом был уход с занимаемого поста спортивного директора «Севильи». В предложении «Ромы» было несколько плюсов, включая Спаллетти. У меня было большое желание и энтузиазм поработать с ним. Сейчас мы не можем отвлекаться на разговоры о его будущем перед последними матчами сезона. Надеюсь, что Спаллетти останется с нами, поскольку он является одной из причин, почему я пришёл в этот клуб. Я попытаюсь сделать так, чтобы он остался», — цитирует Мончи Football Italia.