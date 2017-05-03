Фидлер заявил, что будет здорово, если Ари приедет в Екатеринбург

Полузащитник «Урала» Артём Фидлер поддержал партнёра по команде Романа Павлюченко, заявившего о необходимости длительной дисквалификации форварда «Локомотива» Ари после драки в концовке финального матча Кубка России. «Железнодорожники» одержали в этой встрече победу со счётом 2:0.
«Полностью поддерживаю Павлюченко. Ари надо бы дать хорошего леща, чтобы следил за своими руками. А то один языком треплет, другой кулаки чешет. Уверен, Ари сюда никогда не приедет. А если окажется в нашем городе, то будет здорово. В каком смысле? Просто будет здорово», — сказал Фидлер в интервью «Спорт-экспрессу».
Ближайший матч «Урала» с «Локомотивом» состоится 17 мая в Екатеринбурге.