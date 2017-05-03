Женезио: «Лион» должен верить, что может отыграть три гола у «Аякса»

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио поделился впечатлениями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Аяксом» (1:4).
«Мы должны верить, что можем выправить положение. Отыграть три мяча — это подвиг, но нельзя опускать головы и считать, что всё закончилось. Главное — вера в свои силы. „Лион“ проведёт ответный матч на домашнем стадионе, на глазах у родных болельщиков, и там нужно переломить ход противостояния. Конечно же, мы разочарованы, поскольку приезжали сюда с большими надеждами. Нам противостояла мастеровитая команда, у которой быстрые и очень техничные игроки. Они могли забить и больше голов, но вратарь Антони Лопеш совершил несколько важных сейвов, сохранив для нас надежду», — цитирует Женезио L'Equipe.