Игуаин: «Ювентус» в восторге от гостевой победы над «Монако»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, который оформил дубль в первом гостевом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Монако» (2:0), поделился впечатлениями от победы.
«Я очень счастлив. Это был важный матч для «Ювентуса», после которого мы возвращаемся домой с победой. Мне никак не удавалось забить в матчах плей-офф Лиги чемпионов, но я знал, что нужно сохранять спокойствие и усердно работать. «Ювентус» также хотел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Мы в восторге от результата матча», — цитирует Игуаина пресс-служба УЕФА.