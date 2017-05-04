Источник: «МЮ» согласовал условия контракта с Гризманном

«Манчестер Юнайтед» договорился об условиях пятилетнего контракта с нападающим мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном, сообщает The Sun. Зарплата футболиста по этому соглашению составит £ 280 тыс. в неделю.
Источник сообщает, что Гризманн дал согласие на переход в «МЮ» после того, как получил гарантии от руководства английского клуба, что «красные дьяволы» значительно усилят свой состав, а также пройдут отбор в Лигу чемпионов.
Контракт Гризманна в «Атлетико» рассчитан до 2021 года, сумма отступных за футболиста составляет £ 89 млн. В текущем сезоне нападающий провёл за мадридский клуб 49 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал 11 результативных передач.