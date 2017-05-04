«Локомотив» не будет жаловаться на высказывания Павлюченко

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб не будет подавать жалобу на слова нападающего «Урала» Романа Павлюченко после завершения финала Кубка России.
Финальная встреча Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом», прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи 3 мая, завершилась победой «железнодорожников» со счётом 2:0. В конце игры игроки устроили потасовку, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артём Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны красно-зелёных — Ари и Джефферсон Фарфан. После матча Павлюченко на просьбу прокомментировать игру ограничился нецензурной бранью в адрес бразильца.
«Не будем обращаться к Мутко или исполкому, чтобы слова Павлюченко разобрал комитет по этике. Нам не нравится излишнее внимание, которое уделяется этой истории. Хочется, чтобы всё осталось в прошлом, а все обсуждали только замечательные голы. Пусть пишут о матче и футболе, а не о том, кто кого ударил», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.