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Источник: М. Кержаков из-за травмы выбыл до конца сезона

4 мая 2017, четверг. 13:02. Футбол

Вратарь «Оренбурга» Михаил Кержаков, который был взят в аренду у «Зенита», вернулся в Санкт-Петербург и в нынешнем сезоне больше не сыграет из-за травмы колена, утверждает «Спорт день за днём». Повреждение, полученное 10 апреля в матче с «Уралом» (0:2), не позволит 30-летнему футболисту снова сыграть за оренбургскую команду.

Отмечается, что вместе с «Зенитом», приезжавшим в Оренбург на матч 25-го тура РФПЛ, были переданы личные вещи Кержакова. В то же время президент «Оренбурга» Василий Столыпил сообщил, что в настоящее время голкипер находится на лечении.

«Михаил Кержаков сейчас не находится в расположении команды, он проходит лечение», – уточнил Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Источник: Спорт день за днём Сообщить об ошибке
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ФК Оренбург Михаил Кержаков Травмы — футбол
Новости. Футбол
4 мая 2017, четверг
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