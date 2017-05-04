Источник: М. Кержаков из-за травмы выбыл до конца сезона

Вратарь «Оренбурга» Михаил Кержаков, который был взят в аренду у «Зенита», вернулся в Санкт-Петербург и в нынешнем сезоне больше не сыграет из-за травмы колена, утверждает «Спорт день за днём». Повреждение, полученное 10 апреля в матче с «Уралом» (0:2), не позволит 30-летнему футболисту снова сыграть за оренбургскую команду.
Отмечается, что вместе с «Зенитом», приезжавшим в Оренбург на матч 25-го тура РФПЛ, были переданы личные вещи Кержакова. В то же время президент «Оренбурга» Василий Столыпил сообщил, что в настоящее время голкипер находится на лечении.
«Михаил Кержаков сейчас не находится в расположении команды, он проходит лечение», – уточнил Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.