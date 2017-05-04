Таски: тренировки Карреры дают результат, я давно не был в такой приличной форме

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски рассказал о своих планах. Футболист не исключает, что продлит контракт с красно-белыми, срок которого истекает в 2018 году.
«Для профессионального футболиста важно принимать участие в розыгрыше Лиги чемпионов. Я давно не играл на этом турнире. Поэтому вполне возможно, что останусь здесь по окончании нынешнего сезона и даже продлю контракт с клубом», — приводит слова Таски Kicker.
Насчёт того, может ли он вернуться в «Штутгарт», цвета которого защищал с 2005 по 2013 год, Таски сказал: «Я в любом случае слежу за командой. Могу представить себе возвращение в «Штутгарт» в качестве игрока или исполняющим иные функции».
Относительно работы под руководством наставника «Спартака» Массимо Карреры игрок сказал: «Дела у нас обстоят отлично, тренировки под руководством Карреры дают результат. Я давно не ощущал себя в такой приличной форме».