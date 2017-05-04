Каррагер пошутил, что поборется с Диуфом за название одной из трибун «Энфилда»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, ныне работающий экспертом на Sky Sports, пошутил, что между ним и экс-форвардом мерсисайдцев Эль Хаджи Диуфом развернётся битва за последнюю трибуну «Энфилда». Об этом футболист написал в своём «Твиттере».
В 2017 году одна из трибун будет названа в честь Кенни Далглиша, выступавшего за «Ливерпуль» с 1977 по 1990 год. Ещё одну назовут в честь Стивена Джеррарда. Ещё одну трибуну фанат мерсисайдцев предложил назвать в честь Каррагера.
«Так, Стиви получит свою трибуну, Коп переименовывать нельзя. Так что между мной и Диуфом будет битва за последнюю трибуну», — говорится в сообщении.