«Сельта» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1. Видеообзор матча

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на выезде одержал победу над «Сельтой» со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече был забит на 67-й минуте. Нападающий «МЮ» Маркус Рашфорд со стандартного положения пробил в дальний угол, тогда как голкипер испанской команды Серхио Альварес ожидал удар в ближний. В итоге мяч влетел в верхний угол ворот.
Видео лучших моментов матча «Сельта» — «Манчестер Юнайтед» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.
Ответный поединок состоится на «Олд Траффорд» 11 мая.