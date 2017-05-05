«Рода» приостановила продажу акций российскому бизнесмену Коротаеву

Голландский клуб «Рода» приостановил процесс продажи своих акций швейцарско-российскому бизнесмену Алексею Коротаеву. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Покупатель выполнил все финансовые обязательства, однако официально сделка не была закрыта из-за ареста Коротаева в Абу-Даби.
В «Роде» отметили, что удивлены задержанием бизнесмена, и подчеркнули, что этот арест не имеет ничего общего с клубом.
«Рода» на сегодня занимает 15-е место в чемпионате Голландии, на две очка опережая «Спарту», располагающуюся в зоне стыковых матчей.