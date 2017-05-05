Ракитич надеется, что «Реал» оступится в матче с «Севильей»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич признал, что связывает надежды с матчем между мадридским «Реалом» и «Севильей» в 37-м туре чемпионата Испании. По итогам 35 туров Примеры у каталонцев и «сливочных» по 81 очку, но у «Реала», играющего с андалусским клубом на своём поле, игра в запасе.
«Мне нравится говорить о наших матчах, а на игры с участием «Реала» мы не имеем влияния. Но очевидно, что мы надеемся на то, что «Реал» оступится в матче с «Севильей», — приводит слова Ракитича RAC1.
Ракитич защищал цвета «Севильи» с 2011 по 2014 год, после чего пополнил ряды «Барселоны».