Шесть игроков «Аякса» и три футболиста «МЮ» — в команде недели ЛЕ

Названы имена игроков, которые были включены в команду недели Лиги Европы по итогам первых полуфинальных матчей. Среди 11 футболистов оказались шесть представителей «Аякса», три игрока «Манчестер Юнайтед» и два из «Сельты».
Команда недели:
Вратарь: Серхио Альварес («Сельта»).
Защитники: Эрик Бейи («Манчестер Юнайтед»), Матейс де Лигт, Кенни Тете (оба – «Аякс»).
Полузащитники: Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Пионе Систо («Сельта»), Амин Юнес, Хаким Зиеш (оба – «Аякс).
Нападающие: Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Каспер Дольберг, Бертран Траоре (оба – «Аякс»).
В первом матче 1/2 финала «Аякс» обыграл «Лион» (4:1), а «Манчестер Юнайтед» одолел «Сельту» (1:0).