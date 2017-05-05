Болт: если начну играть в футбол, хочу быть в числе 50 лучших игроков в мире

Один из самых титулованных бегунов в истории спорта ямайский олимпиец Усэйн Болт в интервью французскому изданию So Foot рассказал, что, если бы стал футболистом, ставил бы перед собой высокие цели, а также заявил о готовности начать карьеру игрока во французской Лиге 2.
«Если я начну играть в футбол, мои амбиции — быть в числе 50 лучших игроков в мире. Я хочу быть нападающим, который забивает не менее 20 голов на сезон.
Играть в Лиге 2? Почему бы и нет! Я бы сделал это, если бы мне нужно было зарекомендовать себя. Надо же где-то начинать", — заявил 30-летний Болт.
Ранее девятикратный олимпийский чемпион заявлял о желании сыграть за «Манчестер Юнайтед», болельщиком которого он является.