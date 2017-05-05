Аллегри: нынешней молодёжи не хватает профессионализма Буффона и Роналду

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, чего не хватает молодым игрокам для того, чтобы составить конкуренцию таким именитым игрокам, как вратарь туринцев Джанлуиджи Буффон и нападающий «Реала» Криштиану Роналду.
«Буффон и Роналду — прекрасные образцы для подражания. Их самоотверженность, целеустремлённость и профессионализм подкупают. Этого не хватает нынешней молодёжи. Сейчас юные ребята проведут на поле 30 минут и уже думают, что они феномены. Чтобы стать феноменом, требуются высокое мастерство и правильные мысли в голове», — приводит слова Аллегри Football Italia.