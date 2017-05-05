Бауэр: будем надеяться, остаток сезона «Рубин» проведёт с позитивными эмоциями

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр поделился мнением об «Уфе», с которой казанской команде предстоит сыграть 7 мая в домашнем матче 27-го тура российской Премьер-Лиги, прокомментировал возвращение в состав защитника Олега Кузьмина, а также высказался об эмоциональном состоянии команды после победы над «Локомотивом» (1:0).
«Уфа» – очень хорошая команда, у них хороший тренер, и играть против них будет непросто. Нам нужно улучшать положение в турнирной таблице, нам нужно бороться против каждого соперника, проявлять наши лучшие качества. Конечно, надо принять во внимание построение соперника. Вероятно, они будут играть в пять защитников. К этому нужно подстроиться. Кроме того, в первом круге матч проходил на искусственном поле, сейчас мы будем играть на натуральном покрытии на «Казань Арене».
Прежде всего мы все очень рады возвращению Олега Кузьмина после серьёзной травмы. Он опытнее меня, многое повидал, и мне есть чему научиться у него. Он замечательный парень. Чем выше конкуренция на тренировках, тем лучше, это идет на пользу команде. Но, безусловно, каждый футболист хочет играть в стартовом составе.
Конечно, победа над «Локомотивом» была очень важна для всей команды, для клуба. Учитывая ситуацию, неудачную серию. Думаю, эти три очка способствуют более позитивной атмосфере. Будем надеяться, что остаток сезона мы проведём с позитивными эмоциями, сыграем хорошие матчи», — цитирует Бауэра официальный сайт «Рубина».