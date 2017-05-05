Защитник «Кубани» Армаш: сообщили, что в ближайшее время все долги закроют

Защитник «Кубани» Игорь Армаш заявил, что не может сказать ничего конкретного о реорганизации клуба, но надеется на погашение всех долгов в ближайшее время.
«Ничего конкретного о реорганизации клуба сказать не могу. На клубном собрании сообщили, что в ближайшее время все долги по зарплате и премиальным закроют. Надеюсь, всё отдадут», — приводит слова Армаша «Советский спорт».
Ранее ТАСС сообщил, что руководство «Кубани» разослало игрокам команды уведомление о реорганизации акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью. Согласно документу целью реорганизации является создание более эффективной системы управления для команд «Кубань» и «Кубань-2».
«Кубань» после 34 туров располагается на 11-й строчке в таблице первенства Футбольной национальной лиги.