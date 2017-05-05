«Севилья» и «Реал Сосьедад» победителя не выявили

В стартовом матче 36-го тура испанской Примеры встречались «Севилья» и «Реал Сосьедад». Игра, прошедшая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья), завершилась вничью со счётом 1:1.
В конце первого тайма Пабло Сарабия вывел хозяев поля вперёд, а на 61-й минуте Карлос Вела счёт сравнял.
В концовке команда из Сан-Себастьяна осталась вдесятером — две жёлтые карточки в течение пяти минут получил Давид Сурутуса.
В таблице испанского чемпионата «Севилья» (69 очков) занимает четвёртое место, а «Реал Сосьедад» (62) — седьмое.