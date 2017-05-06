Гвардиола: Моуринью не бросит борьбу за место «МЮ» в топ-4 АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил уверенность в том, что «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью не собирается бросать борьбу за топ-4 в АПЛ — даже несмотря на то, что манкунианцы сфокусированы на победе в Лиге Европы.
«Что я знаю о своём коллеге Жозе Моуринью, так это то, что он никогда не отдаст ни одной игры просто так. Неважно, с кем он играет, его намерение — приехать и выиграть», — приводит слова Гвардиолы ESPN FC.
Ранее Моуринью заявил, в в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (7 мая) предоставит отдых нескольким своим игрокам.
«МЮ» будет бороться за результат, но невозможно не предоставить отдых игрокам. Не могу поступить иначе. Нужно по-человечески относиться к футболистам и проявлять здравый смысл в отношении нашей ситуации в английской Премьер-лиге", — сказал португальский специалист.