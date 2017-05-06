Сампаоли: если «Севилья» начнёт реализовывать хотя бы 30 % шансов — будут победы

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал итоги матча 36-го тура испанской Примеры, в котором его команда сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1).
«Это был значимый матч. Некоторое время «Реал Сосьедад» доминировал, но после игру контролировали мы. Нам немного не хватило в решающие моменты, мы не смогли использовать наши шансы.
Если бы мы реализовывали хотя бы 30% созданных возможностей, наши матчи заканчивались бы досрочно. Но нельзя побеждать тогда, когда ты этого не заслуживаешь.
К матчу с «Реалом» мы подойдём со всей ответственностью. И только потом будем думать о последней игре в чемпионате», — приводит слова Сампаоли Marca.
В таблице испанского чемпионата «Севилья» занимает четвёртое место, имея 69 очков. 14 мая состоится игра 37-го тура Примеры «Реал Мадрид» — «Севилья».